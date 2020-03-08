Suudi Arabistan'da 20 prensin daha tutuklandığı iddiası
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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel

Suudi Arabistan'da 20 prensin daha tutuklandığı iddiası

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle başlatılan operasyon kapsamında, 20 prensin daha gözaltına alındığı iddia edildi.

08.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:33
Suudi Arabistan'da 20 prensin daha tutuklandığı iddiası

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle başlatılan operasyon kapsamında, 20 prensin daha gözaltına alındığı iddia edildi.


Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine muhalif olarak kabul edilen Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz ve oğlunun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a darbe planladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi.


ABD basınında yer alan haberlerde prenslerin darbe girişiminde bulunmak için yabancı güçlerle temas kurmakla suçlandığı ve Kral Selman'ın tutuklanma emirlerini imzaladığı öne sürüldü. - RİYAD

Kaynak: İHA

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