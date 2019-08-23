Suudi Arabistan 'çok Batılı' olduğu için Amerikalı anneye kızının velayetini vermiyor

23.08.2019 13:15

Suudi Arabistan, 'çok batılı' olduğu için Amerikalı anne Bethany Vierra'ya 4 yaşındaki kızının velayetini vermiyor. Suudi Arabistanlı eşinden boşanan genç anne kızının velayeti için savaşıyor.



Vierra, Portekiz'de tanışıp evlendiği Suudi Arabistanlı eşi ile Riyad'da yaşıyordu. Çiftin Zaina adlı bir kız çocuğu oldu. Boşanmalarının ardından Suudi Arabistan'da görülen davada mahkeme, Vierra'nın uygun bir ebeveyn olamayacak kadar 'batılı' olduğunu söyleyerek küçük kızın velayetini Vierra'nın eski eşinin annesine verdi. Yargıç, yoga öğretmeni olan genç kadının ülkede yabancı olduğunu, İslam ile yeni tanıştığını ve ülkesindeki gelenekleri devam ettirdiğini ileri sürerek, Zaina'ya bu kültürü aşılamasının önüne geçilmesi amacıyla küçük kızın velayetinin annesine verilemeyeceğine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle