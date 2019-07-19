Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye verdiği desteği savundu
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye attığı imzayı savundu.
Geçen hafta çoğunluğu Batılı ülkeler ve Japonya olmak üzere 22 ülke, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve 1 milyonun üzerinde Uygur Türkünü zorla alıkoyduğu toplama kamplarını derhal kapatmasını ve Uygurları da serbest bırakmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi
Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!
Son Dakika Haberleri