Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu

Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye verdiği desteği savundu

Suudi Arabistan, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını destekleyen mektubu savundu

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bildiriye attığı imzayı savundu.

Geçen hafta çoğunluğu Batılı ülkeler ve Japonya olmak üzere 22 ülke, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve 1 milyonun üzerinde Uygur Türkünü zorla alıkoyduğu toplama kamplarını derhal kapatmasını ve Uygurları da serbest bırakmasını isteyen bir mektuba imza atmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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