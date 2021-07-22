Suudi Arabistan, "casus yazılımla muhaliflerin telefonlarını dinlediği" iddialarını yalanladı
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Suudi Arabistan, "casus yazılımla muhaliflerin telefonlarını dinlediği" iddialarını yalanladı

Suudi Arabistan, 'casus yazılımla muhaliflerin telefonlarını dinlediği' iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "muhaliflerin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan, İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "muhaliflerin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "Batı medyasında yer alan Suudi Arabistan'ın muhaliflerin telefonlarını dinlemek için casus yazılım kullandığı" yönündeki iddialara ilişkin bu ülkenin resmi ajansı SPA'ya konuştu.

Suudi Arabistanlı yetkili, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde haziran ayında yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan'ın 2019'dan bu yana İsrailli "Quadream" isimli şirketten casus yazılımlar satın aldığı belirtilmişti.

Şirketin cep telefonlarına sızma ve siber saldırılara yönelik yazılımlar ürettiği ve müşterileri arasında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı kaydedilmişti.

İsrailli siber firmaların adı sık sık Suudi Arabistan'a casus yazılımı sattıkları yönündeki haberlerle gündeme geliyor.

Yankı uyandıran "casus yazılım"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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