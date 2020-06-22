Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek
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Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek
22.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:14

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Dünya genelinde insanları salgına karşı koruyacak bir aşı veya etkili bir ilacın henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal mesafeyi koruma imkanlarının zor olduğu ortamlarda salgının hızla yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kutsal toprakların misafirlerini korumak amacıyla daha önce umre ziyaretlerinin askıya alındığı ve bunun da tüm İslam ülkelerince memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, Müslümanların sağlığını korumak amacıyla bu yıl yurt dışından hacı adaylarının kabul edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 1267 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 157 bin 612'ye ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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