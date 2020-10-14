Suudi Arabistan BM İnsan Hakları Konseyi'ne giremeyen tek ülke oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yapılan oylama sonucunda, Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Konseyi üye seçimi girişimi başarısız oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yapılan oylama sonucunda, Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Konseyi üye seçimi girişimi başarısız oldu. Diğer yandan Rusya ve Çin konseye seçildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 15 yeni üyesi, 3 yıllığına seçilirken Çin ve Rusya'nın konsey seçilmesi konusunda ABD'den, "Otoriter rejimlerin İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyoruz" açıklaması yapıldı. Konseye seçilen diğer ülkeler ise Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba oldu. Suudi Arabistan, yalnızca 90 oy toplayarak seçilemeyen tek ülke olarak konseye girme girişimi başarısız oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı