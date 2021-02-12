Suudi Arabistan BM Güvenlik Konseyine Husilerin saldırılarına karşı gerekli tüm önlemleri alacağını bildirdi

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı kendi topraklarını korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri alacağı konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı kendi topraklarını korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri alacağı konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah el-Muallimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine bir mektup gönderdi.

Muallimi, mektubunda, "Suudi Arabistan, uluslararası yasalar kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak topraklarını korumak, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Daimi Temsilci Muallimi, Güvenlik Konseyini Husilerin eylemlerini kınamaya ve "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditleri" durdurma konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarını kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci