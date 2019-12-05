Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek
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Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

Suudi Arabistan'ın ülkenin gelişimine destek sağlayacak bilim insanlarına vatandaşlık vereceği belirtildi.

05.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:44
Suudi Arabistan bilim insanlarına vatandaşlık verecek

'ın ülkenin gelişimine destek sağlayacak bilim insanlarına vatandaşlık vereceği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Sebak gazetesinin haberinde, bin Abdulaziz'in ülkenin gelişimine destek sağlayacak alanında uzman bilim insanlarına vatandaşlık verilmesine ilişkin kararnameyi 2 ay önce imzaladığı kaydedildi.

Haberde, tıp, bilgisayar, teknoloji, tarım, nükleer ve yenilenebilir enerji, endüstri, petrol, gaz, yapay zeka, yazılım mühendisliği, robotik, nanoteknoloji, jeoloji, havacılık ve uzay gibi alanlarda uzman kişilere Suudi Arabistan vatandaşlığının verileceği aktarıldı.

Söz konusu adımın Muhammed bin Selman'ın 2016'da duyurduğu "Vizyon 2030 Planı" kapsamında alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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