Suudi Arabistan Biden idaresindeki ABD ile "mükemmel ilişkiler" kurma konusunda iyimser

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Joe Biden başkanlığındaki ABD ile "mükemmel ilişkiler" kurma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Joe Biden başkanlığındaki ABD ile "mükemmel ilişkiler" kurma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Al Suud, Al Arabiya kanalının internet sitesinde yer alan açıklamasında, ABD ile ilişkilerinin kurumlar üzerinden olduğunu ve iki ülkenin ortak çıkarlarının değişmediğini dile getirdi.

"Biden, yaptığı atamalarla Washington ile Riyad arasındaki dosyaları ve ortak sorunları anladığını gösterdi." diyen Al Suud, ülkesinin Biden idaresindeki ABD ile mükemmel ilişkiler geliştireceği konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Al Suud, İran ile nükleer anlaşma konusunun sağlam bir temele oturması için ABD ile müzakere edeceklerini aktardı.

Avrupa ülkelerinin İran ile yaptıkları nükleer anlaşmaların bazı eksiklikler içerdiğini anladığını kaydeden Al Suud, anlaşmaların Tahran'ın balistik füze programını içermediğine işaret etti.

Biden, seçim kampanyasında Riyad ile ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ı sorumlu tutacağını vadetmişti.

Biden ayrıca, göreve gelmesi halinde İran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmaya dönülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

ABD basınında çıkan haberlerde de 4 yıllık Donald Trump döneminde ABD'nin Suudi Arabistan'a tam desteğinin ardından Biden'ın göreve gelmesiyle "gergin bir ilişki" döneminin başlayacağı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez