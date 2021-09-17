Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere, Yemen'deki kötüleşen ekonomik durumdan endişeli - Haberler
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Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere, Yemen'deki kötüleşen ekonomik durumdan endişeli

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere, Yemen'deki kötüleşen ekonomik durumdan endişeli

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede tam bir çöküş konusunda uyarıda bulunduğu bugünlerde, Yemen'deki kötüleşen ekonomik durumdan endişelerini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkede tam bir çöküş konusunda uyarıda bulunduğu bugünlerde, Yemen'deki kötüleşen ekonomik durumdan endişelerini dile getirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere'nin Sana büyükelçileri, başkent Riyad'da toplantı düzenledi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerin, Yemen riyalinin değer kaybetmesi ve gıda fiyatlarındaki artışın, bu ülkenin ekonomisi ve mevcut insani durum üzerindeki ciddi etkilerinden endişe duyduğu belirtildi.

Yemen'de ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli tüm adımların acilen atılması çağrısında bulunulan açıklamada, toplantıya katılan ülkelerin, ekonomiyle ilgili teknik danışma komitesi aracılığıyla Yemen hükümetine destek sağlama konusundaki sorumluluklarına bağlı kalacağı vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik canlanma için gelecekteki uluslararası desteği denetlemedeki etkin rolü nedeniyle Yemen hükümetinin, Aden'e geri dönmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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