Suudi Arabistan, aşılananlara karantina zorunluluğunu kaldırdı
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Suudi Arabistan, aşılananlara karantina zorunluluğunu kaldırdı

Suudi Arabistan, aşılananlara karantina zorunluluğunu kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) korona virüse karşı aşılanan yolculara zorunlu karantina şartı kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) korona virüse karşı aşılanan yolculara zorunlu karantina şartı kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da korona virüse yönelik tedbirler hafifletmeye kapsamında, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılananlara zorunlu karantina şartı kaldırıldı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, korona virüse karşı tamamen aşılanmış yolcuların Suudi Arabistan'a vardıklarında aşı sertifikaları göstermesi durumunda zorunlu karantinadan geçmeyeceğini duyurdu. GACA, ülkeye gelenler Suudi Arabistan'da kabul edilen, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları ile aşılanmış olmalarının gerektiğini altını çizdi. GACA, kabul edilen aşılar dışında aşılananalar ve aşı olmayanlar 7 günlük karantinaya alınacağı vurguladı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının Önlem Departman Müdür yardımcısı Dr. Abdullah Bin Mefarreh Asiri, halkı aşı olmaya teşvik ederken, aşılar güvenli ve etkili olduğunu vurguladı. Bin Mefarreh Asiri, "Aşı olmanın ardından yaşanabilen rahatsızlığı aşıdan kaynaklanan değil, korona virüsten kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 450 bin 436, ölü sayısı ise 7 bin 362 olarak açıklandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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