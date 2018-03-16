Suudi Arabistan, Almanya ile Bazı Anlaşmaları Askıya Aldı"

Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman şirketlerle yapılan bazı anlaşmaları askıya aldığı belirtildi. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabriel'in Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemesi, gerilime yol açmıştı.