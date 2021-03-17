Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı

17.03.2021 06:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 06:09
Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı

Suudi Arabistan, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Meaşık Sarayı'na düzenlenen baskını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Meaşık Sarayı'na düzenlenen baskını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Göstericiler tarafından yapılan baskının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Riyad Anlaşması'nın iki tarafı, anlaşmanın geri kalan noktalarının uygulanmasını tamamlamak üzere acilen Riyad'da toplanmaya çağırıldı.

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında yapılan Riyad Anlaşması'nın ülke halkının çeşitli kesimlerinin birliğinin bir garantisi olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşmanın uygulanmasının kapsamlı siyasi çözüme ulaşmaya büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayına yapılan baskın

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, dün hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının planlı ve silahlı bir eylem olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını ifade etmişti.

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'in Twitter hesabından yaptığı, "Güney halkının iradesi her zaman galip gelir." açıklaması, GGK'nin hükümet karargahına yönelik baskını üstü kapalı şekilde desteklediği şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Pervin Buldan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ferhan Şensoy Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan Aden'deki Meaşık Sarayı baskınını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 06:10:30. #1.16#
title