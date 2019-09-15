Suudi Arabistan'a yönelik SİHA saldırısı, petrol fiyatlarını varil başına 5 ila 10 dolar artırabilir
Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle Riyad'ın petrol üretimini geçici olarak durdurması yüzünden pazartesi günü petrol fiyatlarında varil başına 5 ila 10 dolar arasında artış bekleniyor.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle Riyad'ın petrol üretimini geçici olarak durdurması yüzünden pazartesi günü petrol fiyatlarında varil başına 5 ila 10 dolar arasında artış bekleniyor.
Reuters'e konuşan piyasa uzmanları, Suudi Arabistan'ın kısa zamanda üretim kaybını telafi edememesi halinde varil başına petrol fiyatlarının 100 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle