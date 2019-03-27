Suudi Arabistan'a Silah Satışı İkiye Böldü

SPD silah yasağının uzatılmasından, CDU/CSU ise Avrupa'daki ortak projeleri etkilememesi için yumuşatılmasından yana. Fransa ile İngiltere, Almanya ile ortak üretilen silahları, yasak nedeniyle Suudi Arabistan'a satamıyor. Bu nedenle de yasağın kaldırılmasını istiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, başkent Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bu konuyu görüştü. Fransız Bakan ayrıca özel misafir bakan olarak bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısına da katıldı.

KARAR ÇIKMADI

Hükümet, silah satışının uzatılması ya da kaldırılması konusunda Bakanlar Kurulu toplantısında da bir sonuca varamadı. Toplantının ardından konuyla ilgili soruları yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, silah yasağının uzatılması konusunda henüz bir karara varılamadığını söyledi. Seibert, "Zaman daralıyor. Görüşmeler hızla sürüyor" yanıtını verdi.

Silah yasağı konusunu çözüme bağlamak için Başbakanlıkta Başbakan Angela Merkel başkanlığında Federal Güvenlik Konseyi de bir toplantı yaptı. Konsey toplantısıyla ilgili de konuşan Seibert, "Federal Güvenlik Konseyi konusunda sizlere sadece şunu söyleyebilirim. Konsey toplantısı gizli" dedi. Ancak bazı bakanların da katıldığı toplantıdan bir sonuç çıkmadığı belirtildi. Bu yüzden koalisyon ortakları aralarında görüşmeye devam edecek ve konu tekrar Federal Güvenlik Konseyi'ne gelecek.

SPD VAZGEÇECEK Mİ

Silah yasağını savunan hükümet ortağı SPD, Almanya'nın AB ile yüzde 10-20 oranında katıldığı ortak projelere izin vermek için tam bir silah yasağı ısrarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı. SPD Lideri Andrea Nahles, hafta sonu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili seçim programını tanıtırken, Suudi Arabistan'a silah ambargosu konulmasını talep etmişti.

SPD Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, tartışmalar üzerine "SPD, AB ile ortak projelerin çözümüne engel olmaz" dedi.

CDU/CSU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise koalisyonun silah yasağı konusunda bir uzlaşma yolunda olduğu mesajını verdi. SPD Grup Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich ise silah ihracatı yasağında partisini kararlı durmaya çağırdı.