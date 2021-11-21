Suudi Arabistan'a kar yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'a kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı.

Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde Kar yağdı.

Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Suudi Arabistan'a kar yağdı

Suudi Arabistan'a kar yağdı

Suudi Arabistan'a kar yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title