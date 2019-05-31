Suudi Arabistan'a idamları durdurun çağrısı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD), üyeleri Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde yaptığı açıklama ile aralarında tanınmış İslam Alimi Selman El-Avde'nin de bulunduğu 3 kişinin idam kararının durdurulması için çağrıda bulundu.

AGD üyesi bir grup, Beşiktaş'ta bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, ABD'nin son yaptığı hamlelerle hedef tahtasına İran'ı koyduğunu belirtti. Genç, şunları söyledi:

"Yakın Zamanda Afganistan'ı ve Irak'ı işgal eden, Suriye'yi karıştıran, Libya'yı vuran, Yemen'de iç savaşı kışkırtan ABD, şimdi hedef tahtasına İran'ı koymuştur. Körfezde yaşanan gelişmeler endişe vericidir. Muhtemelen ABD, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerini kullanarak İran'ı vurmanın daha doğrusu Müslüman'ı Müslümana kırdırmanın peşinde olacaktır. Trump'ın bölgemize bin 500 asker gönderme kararını, Körfez'e gemi ve asker yığmasını, Kongre onayı olmaksızın satış yetkisini kullanarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a 8,5 milyar dolarlık silah satmasını, İran'a yönelik yaptırımların arttırılmasını, Türkiye'nin muafiyetinin son bulmasını kaygıyla takip etmekteyiz."

'İDAMLAR DURDURULSUN'

Ramazan Bayramı'ndan sonra aralarında tanınmış İslam Alimi Selman El-Avde'nin de bulunduğu 3 kişinin idam edileceğini hatırlatan Genç, "Gazetecilere, duyarlılık sahibi kişilere, kanaat önderlerine yönelik tutuklamaların ve idamların artışının, Müslümanların birlikte yaşamasına bir faydası olmayacaktır. İslam ülkeleri, Cemal Kaşıkçı vakasında olduğu gibi izahı sıkıntılı meselelerle gündeme gelmemelidir " diye konuştu.

Kaynak: DHA