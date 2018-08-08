Suudi Arabistan'a Göre Krizin Sorumlusu Kanada
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, "Konunun insan haklarıyla ilgisi yok, devletin güvenliğiyle ilgili. Gözaltına alınanlar, dışarıdaki taraflarla iletişim kurmak ve bilgi alıp Suudi Arabistan'a düşman taraflara iletmek için insanları hassas yerlere yerleştirmekle suçlanmaktadır.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, "Konunun insan haklarıyla ilgisi yok, devletin güvenliğiyle ilgili. Gözaltına alınanlar, dışarıdaki taraflarla iletişim kurmak ve bilgi alıp Suudi Arabistan'a düşman taraflara iletmek için insanları hassas yerlere yerleştirmekle suçlanmaktadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com