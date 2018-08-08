Suudi Arabistan'a Göre Krizin Sorumlusu Kanada

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, "Konunun insan haklarıyla ilgisi yok, devletin güvenliğiyle ilgili. Gözaltına alınanlar, dışarıdaki taraflarla iletişim kurmak ve bilgi alıp Suudi Arabistan'a düşman taraflara iletmek için insanları hassas yerlere yerleştirmekle suçlanmaktadır." dedi.