Suudi Arabistan'a Filistinli ve Ürdünlü tutukluları serbest bırakma çağrısı Filistin Diasporası Halk Konferansı, Suudi Arabistan'a Filistinli ve Ürdünlü tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

Filistin Diasporası Halk Konferansı, Suudi Arabistan'a Filistinli ve Ürdünlü tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

Filistin Diasporası Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminden, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlülerin mahkemelerine son verilmesi ve serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin ve Ürdünlülerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ihtimaline ve hayati tehlike altında olduklarına işaret edildi.

Suudi Arabistan'daki tutuklular arasında bulunan doktor Muhammed Salih el-Hudari, mühendis Emin El-Assar, gazeteci Abdurrahman Ferhane ve akademisyen Hani el-Hudari'nin Filistin Diasporası Halk Konferansı üyesi oldukları kaydedildi.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi üyelerinin yargılanmasına 8 Mart'ta başlanmıştı.

Hamas yetkilisi Basim Naim, bir kısmı Ürdün pasaportuna sahip Filistinlilere yöneltilen temel suçlamanın terör oluşumlarını desteklemek olduğunu belirtmişti.

Naim, onlarca yıldır ülkede ikamet eden bu kişilerin, Suudi Arabistan'ın iç işlerine ya da devletin yüksek çıkarlarına zarar verecek herhangi bir çalışmada bulunmadığının altını çizmişti.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisini vermişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Kaynak: AA