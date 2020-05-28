Suudi Arabistan'a eski istihbarat yetkilisinin çocuklarını serbest bırakma çağrısı
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Suudi Arabistan'a eski istihbarat yetkilisinin çocuklarını serbest bırakma çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Suudi Arabistan'a, 2017 yılında Kanada'ya kaçan eski istihbarat subayına baskı kurmak amacıyla gözaltına aldığı çocuklarını serbest bırakma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'a eski istihbarat yetkilisinin çocuklarını serbest bırakma çağrısı
28.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:41

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Suudi Arabistan'a, 2017 yılında Kanada'ya kaçan eski istihbarat subayına baskı kurmak amacıyla gözaltına aldığı çocuklarını serbest bırakma çağrısında bulundu.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Riyad makamlarının, Suudi Arabistan istihbaratında eski üst düzey yetkili Saad Cebri'nin 21 yaşındaki oğlu Ömer ve 20 yaşındaki kızı Sare'yi 16 Mart'ta gözaltına aldığı belirtildi.

Ömer ve Sare'nin 2017 yılında ülkeden çıkış yapmak istediği ancak havalimanından çıkışlarına izin verilmediği ve o zamandan beri banka hesaplarının dondurulmuş durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Ömer ve Sare'nin, Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz ve Haziran 2017'de görevden alınan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'ten 10 gün sonra evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındıkları kaydedildi.

Saad Cebri'nin aynı zamanda Prens Bin Nayif'in eski danışmanı olduğu, Kral Suud Üniversitesi'nde görevli kardeşinin de 12 Mayıs'ta gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada, Cebri'nin 2 çocuğu ile kardeşinin nerede tutulduğuna dair bilgilerin ailesiyle paylaşılmadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarının Cebri'ye baskı amacıyla ailesini gözaltına aldığı vurgulanan açıklamada, aile fertlerinin salıverilmesi ve kendilerine yönelik seyahat yasağının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page, "Suudi Arabistan, mevcut yönetime karşı buldukları eski yetkililerin ailelerinin peşine düşmesiyle yeni bir seviyeye inmiş durumda. Eski yöneticilerin çocuklarını keyfi olarak alıkoyan Suudi Arabistan yönetimini ne şekilde reformist olarak tanımlanır?" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleriyle sürekli gündeme gelen Suudi Arabistan, Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarda bulunduğu birkaç yıl içinde muhalif görülen kişi ve ailelerine yönelik baskıların ardı arkası kesilmiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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