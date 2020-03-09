Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu - Haber
Suudi Arabistan, Bahreyn, Güncel

Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

09.03.2020 06:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:06
Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) İçişleri Bakanlığından yetkili kaynağın yaptığı açıklamaya göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'a gidişlerini geçici olarak durdurdu.

Adı geçen ülkelerden gelenlerin ve son 14 gün içinde oralarda bulunanların da ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerle uçak ve gemi seferlerini de durdurduğu kaydedildi.

Açıklamada, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'den gelenlere getirilen kısıtlamanın yalnızca havayolu üzerinden geçerli olduğu vurgulayarak, kara yolu girişlerine yasak getirilmediğine işaret edildi.

İçişleri yetkilisi, gerekli ve zorunlu önlemlerin alınarak tahliye, nakliye ve ticari seferlerin bunun dışında tutulduğu, ayrıca insani ve istisnai durumlar için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordine halinde olacağını belirtti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Meteoroloji tarih verip il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haber
Meteoroloji tarih verip il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor Haber
Çobanlık yaparken dalga sörfüne merak sardı! Başarıya doymuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Vladimir Putin Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sadi Konuk Sinan Akçıl Alpaslan Özmol
Spor İrfan Can Okan Buruk Malcolm Thomas Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 06:55:10. #1.14#