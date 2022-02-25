Suudi Arabistan, 7 yaş ve üzeri çocukların Mescid-i Haram'a girişlerine izin verileceğini duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın 7 yaş ve üzeri çocukların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye girişlerine izin verileceğini duyurduğu bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye girişlerde çocuklarda aranan yaş şartında değişiklik yaptı.

Bakanlık, "Tawakkalna" isimli uygulamada iki doz Kovid-19 aşısı olduğunun görülmesi kaydıyla 7 yaş ve üzeri çocukların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye girişlerine izin verileceğini duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önce Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye 12 yaş ve üzeri çocukların girişine müsaade ediliyordu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkede salgının başından bu yana 743 bin 205 vaka tespit edildi, 8 bin 993 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.