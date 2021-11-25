Suudi Arabistan, 6 ülkeden gelenler için seyahat kısıtlamalarını hafifletti

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 ülkeden gelen yolculara uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafiflettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiği ifade edildi.

Kısıtlamalarda hafifletme kararının 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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