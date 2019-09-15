Suudi Arabistan, 2 tesise SİHA ile yapılan saldırıdan sonra petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan, 2 tesise SİHA ile yapılan saldırıdan sonra petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

15.09.2019 09:00
Suudi Arabistan, 2 tesise SİHA ile yapılan saldırıdan sonra petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.


Bu arada Arap ülkeleri ile bu ülkelerin üyesi olduğu kuruluşlar, dün petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyı kınadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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