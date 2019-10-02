Suudi alim Avde'nin karar duruşması 10 Ekim'de

02.10.2019 17:00

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin yargılandığı davanın karar duruşması, başkent Riyad'daki "İhtisas Mahkemesi"nde 10 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, babasının bugün Riyad'daki "İhtisas Mahkemesi"nde hakim karşısına çıktığını belirtti.

Tutuklu alimin oğlu Abdullah, mahkemenin duruşmayı karar için 10 Ekim Perşembe gününe ertelediğini ifade etti.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi vermeyen Abdullah, babasının ve diğerlerinin serbest bırakılmaları dileğinde bulundu.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, babasının duruşması öne alınarak başkent Riyad'daki bir hapishaneye nakledildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler genellikle, duruşmalar ve yargılanan isimler hakkında detaylı bilgi vermiyor.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

-37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı.

Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve televizyonda dini program sunucusu Ali el-Ömeri'nin geçen ramazan ayı sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA