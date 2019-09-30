Suudi alim Avde'nin attığı tweetler aleyhinde delil oldu

30.09.2019 00:38

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, babasının attığı 2 bin tweetin aleyhinde delil olarak kullanıldığını belirtti.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, babasının başkent Riyad'da terör suçlularının yargılanması için inşa edilen Ceza Mahkemesinde dün duruşmasının yapıldığını duyurdu.

Abdullah, savcılığın babası aleyhinde sunduğu delillerin, "attığı iki bin tweetten ibaret olduğunu" ifade ederek, bu suçlamalara karşı savunmanın yapılması için duruşmanın bugüne ertelendiğini aktardı.

Mahkemelerin halka açık olmadığı Suudi Arabistan'da, davalarla ilgili detaylı açıklama yapılmıyor ve herhangi bir görüntü alınmasına izin verilmiyor.

Dünya çapında tanınan Sünni alim Selman el-Avde'nin, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisi bulunuyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı.

Kaşıkçı, "(Muhammed bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis mutedil olduğu için idam edilir, çünkü mutedil olması nedeniyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları alanında karnesi parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Kaynak: AA