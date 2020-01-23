Suud medyası Katar'a yönelik suçlayıcı dilden vazgeçmiyor

23.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:16

Suudi Arabistan ve Katarlı yetkililerden son aylarda karşılıklı ılımlı açıklamalar gelse de Suud resmi medyası Katar'a yönelik suçlayıcı üslubundan vazgeçmiyor.

Körfez bölgesi, yaklaşık 2,5 yıldır Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarıyla başlayan krize tanıklık ediyor.

Katarlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin son aylarda iki ülke arasında dolaylı temas kurulduğuna ilişkin açıklamaları krizin çözümü yolunda yeni bir aşamaya geçildiği yorumlarına yol açtı. Buna karşın henüz uzlaşı sağlandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Karşılıklı ılımlı açıklamalar

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Körfez krizinin başından bu yana ilk kez "iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini" ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani da 13 Aralık'ta, Suudi Arabistan ile aralarında bir iletişim kanalı olduğunu açıkladı.

Riyad yönetimiyle diyalog için temel ilkeler ve karşılıklı medya saldırılarının durdurulması konusunda anlaştıklarını kaydeden Al Sani, ancak bu ülkeyle gerçek anlamda bir diyalogdan söz etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Suud medyasından Katar'a yönelik suçlamalar

İki ülke yetkililerinin ılımlı açıklamalarına rağmen Suud medyasında birkaç gündür yeniden Doha yönetimine yönelik suçlayıcı ve aşağılayıcı bir dil kullanılması dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı önceki gün yayımladığı haberde, Katar'ı "Arap ve Körfez'in yolunu şaşırmış çocuğu ve mollaların (İran) seyyar bankası" olarak nitelendirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da Suudi prensler ve Suudi Arabistan'ın resmi kurumlarına yakınlığıyla bilinen pek çok yazar, Katar'ı hedef alan ifadeler kullandı.

"Teröre destek" suçlaması

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, salı günü Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde yaptığı konuşmada, "Katar'ın üslubunu ve teröre yönelik desteğini değiştirmesini temenni ettiklerini" dile getirdi.

Katarlı yazar Rim el-Haremi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi medyasının krizin başlangıcından bu yana Katar için "yolunu şaşırmış çocuk" gibi ataerkil sisteme ait ifadeleri kullanmayı bırakmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın ataerkil siyasetini, herhangi bir ülkeyi politikasına ve kararlarına boyun eğdirme girişimi olarak değerlendiren Haremi, ülkelerin bunu kabul etmeyip bağımsızlıklarını teyit ettiklerinde ise karşılaşılan sonuçlardan birinin bu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA