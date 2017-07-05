Suuçtu Şelallesi'ne Yeni Çehre

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelalesi yaz aylarında tatilcilerin ilgibihi çekiyor. Yaz aylarında günde 1500 kişinin gezmek ve serinlemek için geldiği Suuçtu Şelalesi'nin çehresi tamamen değişiyor: Belediye Başkanı Sadi Kurtulan gezi alanları ve piknik yerleri yapılan şelalede devam eden çalışmaların önümüzdeki ağustos ayına kadar tamamlanacağını söyledi.



Mustafakemalpaşa İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suuçtu Şelallesi doğal güzelliği ve yaz aylarındaki serinliği ile her gün 1500 kişiyi ağırlıyor. Şelaleyi görmek ve fotoğrafını çekip görüntüsünü almak için birçok şehirden Mustafakemalpaşa'ya gelenler olduğunu belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, şöyle dedi:



"Suuçtu Şelalesi 38 metre yükseklikte. Doğa harikası bir yer. Buranın sorumluluğu 3 yıl önce belediemize verildi. Biz de çok güzel turizm merkezi olması için çevre düzenlemesi başlattık. Restorant, büfe ve tuvaletler yaptık. Engelliler içinde. Yürüyüş yolu oluşturduk. İnsanların dinlenmesi için oturma yerleri yapıyoruz. Şelalenin aktığı yerde çadır kurulması mangal yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu yer için başka bir alan düzenliyoruz."



Yapılan çalışmaların yaklaşık 600 bin liraya mal olacağını ve önümüzdeki aya kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Suuçtu Şelalesi'nde her yıl şiir yazılması için etkinlik yaptıklarını da ekledi.



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