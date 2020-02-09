Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği
Haberler » Güncel » Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği - Haber

Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışı ile beraber Suuçtu Şelalesi'nin güzellikleri drone ile görüntülendi.

09.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:42
Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği

'nın ilçesinde kar yağışı ile beraber Suuçtu Şelalesi'nin güzellikleri drone ile görüntülendi.


Bursa'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, ilçelerinde de kendini hissettirdi. Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi de beyaz gelinliğini giydi. Doğa harikası şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Orman içi patika yolları ve şelalenin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler