Suuçtu, salgın sürecinde ön plana çıktı

Bursa (İHA) Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, pandemi sürecinde huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk adresi oluyor.

Bursa (İHA) Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, pandemi sürecinde huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk adresi oluyor.

Tabiat turizmi açısından Bursa'nın önemli destinasyon merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü sunan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, Kovid-19 nedeniyle yaşanan kısıtlamalara rağmen hafta içinde kalabalık ortamlardan kaçarak doğaya yönelenlere ev sahipliği yapıyor.

Amatör fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine, dağcılardan kampçılara kadar bir çok insan; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak günü birlik Suuçtu'nun tadını çıkarıyor.

Havanında güzel olmasını fırsat bilerek Mustafakemalpaşa'ya 18 kilometre mesafedeki şelalenin çevresine aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, bölgenin leziz sularından içip, dağ çileği ve mantar toplarken, fotoğrafçılar da mevsim güzelliklerini ölümsüzleştiriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı