Sütte Kan Kaybı Devam Ediyor, Derhal Çiğ Süt Fiyatları Artırılmalı

"Sanayiye aktarılan inek sütü miktarı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 düşerek 770 bin tondan 741 bin tona geriledi" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak-Temmuz döneminde sanayiye aktarılan sütte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalma meydana geldiğini ve 5 milyon 564 bin tondan 5 milyon 308 bin tona gerilediğini belirtti. Son yıllarda böyle bir durumun yaşanmadığını, sanayiye aktarılan süt miktarında uzun süreli bir düşüş sürmediğini vurgulayan Bayraktar, 7 aylık dönemde sanayiye 256 bin ton daha az süt verildiğini bildirdi. Bu düşüşün sektörde bir sorun olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"İhracatta artış sürüyor ama sanayiye aktarılan sütte 7 ay boyunca bir gerileme görüldü. Süt ve süt ürünleri ihracatı Temmuz ayında yüzde 5,4 artarak 28 milyon dolardan 29,5 milyon dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde süt ve süt ürünleri ihracatı yüzde 4,2 artarak 189,9 milyon dolardan 196,9 milyon dolara çıktı.

-PARİTEYE GÖRE ÇİĞ SÜT FİYATI 1 LİRA 62 KURUŞ OLMALI-

Sütte üretici fiyatlarının yetersiz olması sanayiye aktarılan sütü de olumsuz etkiliyor. Şu anda 1 lira 14 kuruş olan ortalama çiğ süt alım fiyatı, bazı yerlerde 93 kuruşa kadar iniyor. Yem fiyatları ortalama 1 lira 8 kuruş. Bu fiyatlarla üretim yapılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması mümkün değildir. Üreticimiz, bazı bölgelerde 1 kilogram süt satıp bir kilogram yem bile alamıyor. Parite hızla 1 kilogram süt 1,5 kilogram yeme yükseltilmelidir. 1 lira 8 kuruş yem fiyatı varsa 1/1,5 paritesiyle çiğ süt fiyatı 1 lira 62 kuruş olmalı. Oysa fiyat 1 lira 14 kuruş düzeyinde. Buna göre, çiğ süt fiyatı olması gerekenden 48 kuruş, oransal olarak da yüzde 29,6 daha düşüktür."

Bayraktar, üreticinin bu şartlarda üretimde kalmasının zor olduğunu bildirerek, "sorunun çözümü için derhal, çiğ süt fiyatları tekrar gözden geçirilmeli ve makul düzeylere çıkarılmalıdır" dedi.