Sutopunda kupa İzmir'in

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğini yaptığı Büyük Kadınlar Sutopu Türkiye Kupası finalinde ODTÜ'yü 24-2 yenerek namağlup şampiyon oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğini yaptığı Büyük Kadınlar Sutopu Türkiye Kupası finalinde ODTÜ'yü 24-2 yenerek namağlup şampiyon oldu. Celal Atik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan üç günlük Türkiye Kupası serisinin final maçında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 24-2 skorla galip ayrıldı.

İzmir temsilcisi, geçen sezon açılan sutopu branşında bu organizasyon ile ilk önemli kupasını da müzesine koymayı başardı. İkinci ODTÜ olurken, Yeşilyurt'u 12-10'luk skorla mağlup eden Adana Kurtuluş da kupada üçüncülüğü aldı.Takımlara kupa ve madalyalarını Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Eyüpoğulları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve Su Topu Federasyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Celal Reha Alpar verdi.HER GOL BİR FİDAN

Büyük Kadınlar Sutopu Türkiye Kupası'nda 261 gol atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Ormanİzmir kampanyası kapsamında, kupanın anısına 2240 fidan dikeceklerini açıkladı. 2240 fidan atılan gol sayısını ve kulübün kuruluş yılını temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı