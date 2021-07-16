Sutopu Sporcularımız Milli Birlik Günü Şampiyonası'nda 2. Oldu

16-07-2021 17: 41: 04 32Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U15 Sutopu Takımı, Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Günü Kupası yarışlarında 2. oldu.

16-07-2021 17: 41: 04 32

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U15 Sutopu Takımı, Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Günü Kupası yarışlarında 2. oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü Sutopu Kupası turnuvası düzenlendi.

Nevşehir'in yanı sıra Ankara ve Kayseri'den toplam 7 takımın katıldığı turnuvada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı U15 Kızlar kategorisinde 2. oldu.

Bu kategoride 1. Keçiören Belediyesi olurken Kayseri Olimpik ise 3. oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Antrenör A. Oğuzhan Yazıcı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı sporcularını tebrik etti.

Nevşehir Belediyesi'nin sutopu takımı Ağustos ayı içerisinde Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonalarda Nevşehir'i temsil edecek.

Kaynak: Habermetre