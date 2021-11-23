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Sutopu Büyük Erkekler Federasyon Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Sutopu Büyük Erkekler Federasyon Kupası

Sutopunda Büyük Erkekler Federasyon Kupası'nı ENKA Spor Kulübü kazandı.

Sutopunda Büyük Erkekler Federasyon Kupası'nı ENKA Spor Kulübü kazandı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA, Galatasaray, Heybeliada, Kınalıada ve Adalar Su Sporları Kulübünün (ASSK) katıldığı organizasyon tamamlandı.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvada şampiyon ENKA Spor Kulübü oldu.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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