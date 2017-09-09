Sutopu Bayanlar 1. Lig'de 2016-2017 sezonu şampiyonunun belli olacağı Final Grubu 2. devre müsabakaları 4 karşılaşmayla başladı.



Normal sezonu ilk 4 sırada bitiren Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), Ege Su Sporları Tenis İhtisas Kulübü (ESTİ), Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) final grubunda mücadele ettiği ligde, Final Grubu 2. devre müsabakaları İzmir Atatürk Yüzme Havuzu'nda oynanıyor.



Yarınki 2 karşılaşmayla tamamlanacak final grubunda ESTİ 15 puanla liderliğini sürdürürken, Ege temsilcisini 12 puanla Galatasaray takip ediyor.



Final Grubu 2. devre müsabakalarında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:



ASSK-Galatasaray: 5-9



ODTÜ-ESTİ: 0-19



Galatasaray-ODTÜ: 10-3



ASSK-ESTİ: 6-10



Yarının programı



09.30 ODTÜ-ASSK



10.30 Galatasaray-ESTİ