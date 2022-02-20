Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 22-4 yenildi.

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 22-4 yenildi.

Milli takım, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyondaki dördüncü maçında ev sahibi ekibe farklı mağlup oldu.

Sırbistan'a 22-4 yenilen milli takım, böylece elemeleri 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Gruptaki tek galibiyetini ilk maçında 23-9'luk skorla Belçika karşısında alan Türkiye, daha sonra Yunanistan'a 25-7, İsviçre'ye ise 8-5 mağlup olmuştu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Sırbistan, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title