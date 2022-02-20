Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 22-4 yenildi.
Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 22-4 yenildi.
Milli takım, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyondaki dördüncü maçında ev sahibi ekibe farklı mağlup oldu.
Sırbistan'a 22-4 yenilen milli takım, böylece elemeleri 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.
Gruptaki tek galibiyetini ilk maçında 23-9'luk skorla Belçika karşısında alan Türkiye, daha sonra Yunanistan'a 25-7, İsviçre'ye ise 8-5 mağlup olmuştu.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor