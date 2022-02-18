Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler
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Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında Yunanistan'a 25-7 mağlup oldu.

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında Yunanistan'a 25-7 mağlup oldu.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde devam eden elemelerde ilk maçında Belçika'yı 23-9 yenen milliler, ikinci maçında Yunanistan'a 25-7 yenildi.

Milli takım, yarın İsviçre'yle ve 20 Şubat Pazar günü Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası, Yunanistan, Sırbistan, Milli, Spor, Haberler

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