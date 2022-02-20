Sutopu: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında İsrail'e 9-7 yenildi.

Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi İsrail ile karşılaştı.

Rakibine 9-7 mağlup olan milliler, elemelerde galibiyetle tanışamadı.

Türkiye, grupta oynadığı üç karşılaşmada bir beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ukrayna ile 7-7 berabere kalan milli takım, Hollanda'ya 18-10 mağlup olmuştu.