Sutopu: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler
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Sutopu: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Sutopu: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında İsrail'e 9-7 yenildi.

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında İsrail'e 9-7 yenildi.

Türkiye, D Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi İsrail ile karşılaştı.

Rakibine 9-7 mağlup olan milliler, elemelerde galibiyetle tanışamadı.

Türkiye, grupta oynadığı üç karşılaşmada bir beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ukrayna ile 7-7 berabere kalan milli takım, Hollanda'ya 18-10 mağlup olmuştu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, İsrail, Milli, Spor, Haberler

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