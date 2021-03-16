Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı
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Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:20
Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Organizasyonda, 4 farklı takımdan 60 lisanslı sporu mücadele etti.

Yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarının merkezi haline gelen Alleben Yüzme Havuzu'nda, Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü etkinliği düzenlendi. Müsabakalarda, U-15 ve U-19 yaş kategorilerinde performans gösteren 4 farklı spor kulübünden 60 lisanslı sporcu yarıştı.

Sutopçuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sutopu Takımı, U-15 ve U-19 kategorilerinde erkekler ve kadınlar müsabakalarında puan cetvelinde zirveye yerleşti.

"Sportif etkinlikler milli duygularımızı geliştiriyor"

Türkiye Sutopu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, sportif etkinliklerin gençlerin milli ve manevi duygularının gelişmesine büyük katkı sağladığını kaydetti. İl Temsilcisi Bingül, sutopu branşında düzenlenen organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, "Şehitkamil Belediye Başkanlığımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve federasyonumuzun büyük destekleriyle ilimizde ve bölgemizde sutopu branşında faaliyetlere katılan lisanslı sporcu sayısında önemli bir artış oldu. Düzenlenen organizasyonlar bir yandan çocuklarımızın ve gençlerimizin branşa özgü teknik gelişimlerini sağlarken bir taraftan da onların milli ve manevi duygularının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Alleben Yüzme Havuzumuzun ev sahipliğinde düzenlenen müsabakaya katılan tüm spor kulüplerimizi, yarışmacı sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı
Sutopçular 18 Mart anısına kıyasıya yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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