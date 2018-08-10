Sütlüce Mahallesi'nde 8 Kilometrelik Sathi Asfalt Kaplama Çalışması

Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında tüm mahallelerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, son olarak Sütlüce Mahallesi'nin en yoğun kullanılan sokaklarına sathi asfalt kaplama çalışmalarına başladı.

2018 yılı çalışma sezonunun başlamasının ardından kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına ağırlık veren Muş Belediyesi, şehri adeta yeniden inşa ediyor. Şehrin genelinde başlattığı hizmet seferberliğini kararlı bir şekilde sürdüren Muş Belediyesi, vatandaşlara kaliteli yaşam alanları oluşturmak adına stratejik planına uygun hareket etmeye devam ediyor.

Altyapı projesi ile şehrin yüz yıllık sorununa köklü bir çözüme kavuşturan Muş Belediyesi, kazı ve döşeme çalışmalarından dolayı tahrip olan yolları da yenileme devam ediyor. Ekipler bu kapsamda geçen yıl mahalle statüsüne geçirilen ve içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değiştirildiği Sütlüce Mahallesi'nin cadde ve sokaklarını yenilemek üzere çalışmalarını başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, sathi asfalt kaplama yapılmaya başlanan bölgede incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı. Sütlüce Mahalle Muhtarı Hasan Öztürk, Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, başkan yardımcıları ve birim amirleri, incelemeler sırasında Başkan Asya'ya eşlik etti.

Burada mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Asya, Sütlüce Mahallesi'ndeki yolların tamamının kısa bir sürede yenileneceğini söyledi. Sütlüce'nin geçtiğimiz yıllarda köy statüsünden mahalleye dönüştürüldüğünü anımsatan Başkan Asya, geçiş sürecinin ardından belediye hizmetlerini başlattıklarını ve mahallenin birçok eksik, aksaklıklarını giderdiklerini aktardı. Başkan Asya, "Altyapı projemiz kapsamında Sütlüce Mahallemizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yeniledik. Şimdi de üst yapı çalışmaları ile mahallenin tüm cadde ve sokaklarını yapmak üzere programımızı belirledik. 8 kilometrelik yol ağını sathi asfalt kaplama yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İnşallah bununla beraber mahallede ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini yapacağız. Bu çalışmalar sırasında bizlere hep destek ve katkı sunan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların güven ve desteğini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar talep etti, başkan talimat verdi

Başkan Asya, vatandaşlarla sohbetinin ardından karşılaştığı çocukların 'Başkanım, park istiyoruz' talebine anında olumlu karşılık verdi. Hemen başkan yardımcıları ve birim amirlerine talimat veren Başkan Asya, Selahattin-i Eyyubi Camii karşısındaki bir dönümlük alana kısa bir süre içinde park yapılmasını istedi. Başkan Asya'nın talimatını duyan çocuklar, coşkulu bir şekilde kendisine teşekkür etti. Başkan Asya da onlara çikolata ikram ederek sevinçlerine ortak oldu. - MUŞ