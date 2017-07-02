Sütlüce'de Kabotaj Bayramı Etkinliği Düzenlendi
Haber- Kamera: İstanbul DHAİstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sütlüce Sahil'de etkinlik düzenlendi.
Haber- Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sütlüce Sahil'de etkinlik düzenlendi. Saat 14.00'de başlayan etkinlikte sahilde yarışlar düzenlendi. Etkinlikte bir de konser verildi.
Görüntü Dökümü:
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Etkinlikten görüntü
Yarıştan görüntü
Konserden görüntü
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