Sütlüce'de Kabotaj Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Sütlüce'de Kabotaj Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Haber- Kamera: İstanbul DHAİstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sütlüce Sahil'de etkinlik düzenlendi.

Sütlüce'de Kabotaj Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Haber- Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sütlüce Sahil'de etkinlik düzenlendi. Saat 14.00'de başlayan etkinlikte sahilde yarışlar düzenlendi. Etkinlikte bir de konser verildi.   

Görüntü Dökümü:

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Etkinlikten görüntü

Yarıştan görüntü

Konserden görüntü

Genel ve detaylar