Sütlüce'de Kabotaj Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Haber- Kamera: İstanbul DHA



İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sütlüce Sahil'de etkinlik düzenlendi. Saat 14.00'de başlayan etkinlikte sahilde yarışlar düzenlendi. Etkinlikte bir de konser verildi.



Görüntü Dökümü:



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Etkinlikten görüntü



Yarıştan görüntü



Konserden görüntü



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