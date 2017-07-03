Sütlüce'de Düzenlenen Dragon Bot Yarışların Ödül Töreni Yapıldı
Sütlüce'de Düzenlenen Dragon Bot Yarışların Ödül Töreni YapıldıİSTANBUL - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 91'inci yıl dönümünde İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından Sütlüce Sahil'de gerçekleştirilen Haliç Dragon Bot yarışların ödül töreni yapıldı.
Sütlüce'de Düzenlenen Dragon Bot Yarışların Ödül Töreni Yapıldı
İSTANBUL - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 91'inci yıl dönümünde İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından Sütlüce Sahil'de gerçekleştirilen Haliç Dragon Bot yarışların ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlerin ödüllerini İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.
Kabotaj Bayramı 91'inci yıl dönümü kapsamında Sütlüce Sahil'de gerçekleştirilen Haliç Dragon Bot yarışların sonuçları belli oldu. Birinci olabilmek için kürek çeken sporcuların mücadelesi nefesleri kesti. Sıralama yarışlarında mücadele eden sporcuların dereceye girebilmek için mücadeleleri renkli görüntüler oluşturdu. Düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren spor takımları madalya ve kupanın yanı sıra para ile ödüllendirildi. 33 takımın katıldığı yarışlarda birinciliği Hema Endüstiri takımı, ikinciliği Mehmet Akif Ersoy Hastanesi takımı alırken Beykoz Belediyesi takımı üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.
Hedefimiz denizi, denizciliği sevdirmek
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği olarak Kabotaj ve Denizcilik Bayramı çerçevesinde Haliç'te çok güzel Drogan yarışları düzenledik. Katılımcılar çok heyecanlandılar. 32 takımımız vardı. Kıyasıya yarışlar oldu. Saat 3'ten akşam 7'ye 8'e kadar inanılmaz atmosfer oluştu burada. Hedefimiz denizi, denizciliği sevdirmek gençlerimize teşvik etmek. Bundan sonrada İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği olarak bu etkinlikleri her sene yılda bir kez iki kez yapmak suretiyle devam ettirmek istiyoruz." dedi.