Sütçüler'deki orman yangını, 4'üncü gününde (2)

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYORIsparta'da Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının 4'üncü gününde hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYOR

Isparta'da Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının 4'üncü gününde hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gün boyunca 6 helikopter ve 1 uçakla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale edildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna'dan bugün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen 5 helikopter, farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için havalandı. Sütçüler Çandır bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ilk kez bu akşam müdahale edildi. Yıldız Mahallesi'nde gece alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale eden gece görüşlü helikopterler, yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş