Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde öncelikli bölge yatırımı kriterinden 7 il daha yararlanabilecek
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Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde öncelikli bölge yatırımı kriterinden 7 il daha yararlanabilecek

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde öncelikli bölge yatırımı kriterinden 7 il daha yararlanabilecek

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli'de faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler de öncelikli bölge yatırımı kriterinden faydalanabilecek.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli'de faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler de öncelikli bölge yatırımı kriterinden faydalanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği konularında "Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak" illerinde faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı kriterinden yararlanabiliyordu.

Yeni değişiklikle bu illere "Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli" de eklendi. ???????

Öte yandan, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilecek.

Kredi uygunluk veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgeleri olan traktörler ve sulama ekipmanları için de yatırım kredisi imkanı tanındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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