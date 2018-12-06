Sütcü: "Osb'nin Marka Değerini Güçlendireceğiz"

Adana Organize Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Organize Sanayi Bölgemizin marka değerini güçlendirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Organize Bölgesi Başkanlığı'na iadeyi ziyarette bulundu.

Başkan Sözlü'yü, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı.

Başkan Sözlü, Türk sanayisinin Güney'deki üssü olan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini dile getirdi. Sözlü, Adana'nın kalkınmasında büyük rolü olan ve sürekli yükselen bir grafik çizen Adana Organize Sanayi Bölgesi ile gurur duyduklarını belirtti.

Samimi bir ortamda geçen görüşmede, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yeni AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ı kutlayarak, başarılar diledi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de bölgenin faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek, "Organize Sanayi Bölgemizin marka değerini güçlendirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sütcü ise Başkan Sözlü'ye ziyareti için teşekkür ederek, yürütülen yatırımlarla ilgili bilgi verdi. - ADANA