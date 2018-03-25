Sütbank, Bir İneği 60 Kişiye Kiralamış

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'süt bankacılığı' modeliyle 'DKC Hayvancılık' adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sütbank, Bir İneği 60 Kişiye Kiralamış

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'süt bankacılığı' modeliyle 'DKC Hayvancılık' adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Dunya.com

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