Sütaş Yatırımı Doğu'da Hayvancılığı Canlandıracak

ABDULLAH ÇELİK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'de SÜTAŞ'ın gerçekleştireceği Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi" yatırımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılığı canlandıracak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından Bingöl'de merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında hayata geçirilecek, 2 yıl sonra üretime başlaması planlanan tesis, doğrudan yüzlerce, dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Bakanlar Kurulu'nun, kentte gerçekleştirilecek yatırıma proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de dün yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Bingöl'ü ziyaretinde vatandaşlara bu kararı müjdelemesinin ardından sözkonusu bölgede iş makineleri ile çalışmalara başlandı.

Geniş yayla ve meralarıyla geçmişte Türkiye'nin canlı hayvan deposu olarak bilinen Bingöl'de 733 milyon 709 bin lira yatırım bedeli ile faaliyete geçecek entegre tesis, hayvancılık ve hayvansal ürünlerin işlenmesine cansuyu, besiciye de umut oldu.

"Günde bin 63 ton süt, 80 ton gübre üretimi"

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlhan İl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SÜTAŞ olarak misyonlarının "Çiftlikten sofralara süt değer zincirini ve bize emanet edilen kaynakları en verimli şekilde yönetip geliştirmek" olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda, "Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modeli" ile ineklerin beslendiği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan tüm süreci titizlikle yönetmeyi hedeflediklerini aktardı.

İl, bu modelin aynı zamanda biyogaz tesislerinde hayvan dışkısı ve organik atıkları enerji ve organomineral gübreye dönüştürerek, tarımsal üretimde girdilerin azaltılması ve çevreye olan olumsuz etkilerin minimuma indirilmesini öngören döngüsel ekonomi modeline geçişi sağladığına işaret ederek, "Bu çerçevede yatırımımız 'süt hayvancılığı uygulamalı eğitim merkezi' ve eğitim çiftliği', 'yem bitkileri üretimi', 'yem fabrikası', 'damızlık süt sığırı geliştirme merkezi', 'besi çiftliği', 'süt ürünleri fabrikası', 'atık bertaraf', 'anaerobik arıtma, biyogaz ve elektrik üretim tesisleri' ile 'organomineral gübre üretim tesisleri'nden oluşmaktadır." dedi.

Bingöl'de faaliyete geçecek yatırımları arasında, "süt ve besi hayvancılığı teşhis laboratuvarı" ve sağlık merkezi", "genomik seleksiyon merkezi", "embriyo üretim merkezi" ile "genomik boğa yetiştirme merkezi"nin de yer alacağını belirten İl, şunları kaydetti:

"Süt ürünleri fabrikamız günde bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Yatırımımız içinde her biri 2 bin sağmal kapasiteli 5 damızlık süt sığırı geliştirme çiftliği ile 6 bin 500 baş kapasiteli damızlık süt sığırı yetiştirme çiftliği, 5 bin baş kapasiteli besi çiftliği de yer alacak. Yem fabrikamız günde 600 ton yem üretim kapasiteli. Enerji tesislerimiz 6,4 megawatt elektrik üretimi, organomineral gübre üretim tesisimiz ise günde 80 ton kapasiteli olacak."

Yatırımın temel atıldıktan sonra 2 yıl içinde üretime başlayacağını ve 4 yıl içinde bölüm bölüm tamamlanmasının planlandığını ifade eden İl, toplam 733 milyon 709 bin 211 lira yatırım bedeli öngörülen tesislerde, bin 12 kişiye istihdam, bölgeden süt alımı ile 5 bin üretici aileye katkı sağlanacağını aktardı.

İl, süt toplama, yem, hammadde temini ve mamul sevkiyatı için 150 araç, süt ürünleri satış ve dağıtımı için 635 aracın çalıştırılacağını anlattı.

Cari açığa her yıl 99 milyon dolar tutarında katkı

Bu yatırımın hem işsizliğe hem de cari açığa önemli katkı sunacağına dikkati çeken İl, "10 bin baş damızlıktan alınacak yavrularla her yıl 15 milyon dolar tutarında damızlık, 4 milyon dolar tutarında ise besi hayvanı ithalatı önlenecek. Ayrıca 6,4 megawatt kapasiteli biyogaz ve elektrik üretim tesisi ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) kapsamında 5 milyon dolar tutarında doğalgaz tüketimi ikame edilecektir. Yapılacak yatırımla Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ile İran, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere yılda 75 milyon dolar ihracat yapılması hedeflenmektedir. Böylece yatırımımızın ülkemiz cari açığına her yıl 99 milyon dolar tutarında bir katkı sağlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

İl, esasen "Bölgesel Kalkınma Projesi" olan yatırımlarının başlamasıyla bölgenin, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminde önemli bir merkez haline geleceğini dile getirdi.

Tesislerinde yıllık 332 milyon litre süt işleneceğini aktaran İl, bu sütün büyük bir kısmının bölge çiftçileri tarafından sözleşmeli süt sığırcılığı modeli ile üretileceğini belirtti.

İhtiyaç duyulan çiğ sütü üretebilmek için gerekli kaba yem üretiminin de çok büyük bir kısmının yine bölge çiftçilerince sözleşmeli kaba yem üretim modeli ile üretiminin sağlanacağını anlatan İl, SÜTAŞ'ın yatırımlarının faaliyete geçmesinden sonra, tam kapasiteye ulaşıldığında, süt, kaba yem, kesif yem ve hammadde alımı ile taşıma ve dağıtım hizmetleri, diğer bölgesel mal ve hizmet alımları, gübre ve atık alımları ve ücret olmak üzere bölge insanına yılda 803 milyon, ayda 67 milyon lira nakden ödeme yapılacağını aktardı.

İl, fabrikada üretilecek bölgesel ürünler için gerekli olan koyun ve keçi sütü ihtiyacının bölgedeki koyun ve keçi yetiştiriciliğine de destek olacağını sözlerine ekledi.

"Hem bitkisel hem de hayvansal üretim artacak"

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da, bölgede hayvancılığın SÜTAŞ ile yeniden canlanacağını söyledi.

SÜTAŞ'ın sadece Bingöl'e değil, çevre illere de büyük katkısının olacağını dile getiren Koç, "Bin kişiye yakın istihdam var. Bölgemizin sanayicisi ve üreticisi için büyük bir verim olacağını düşünüyorum. Bu yatırımın gelmesiyle hem bitkisel hem de hayvansal üretim artacaktır. Çünkü sadece süt üretilmeyecek, bunun yanında besi hayvanı da yetiştirilecek. Hayvancılığın tekrar eski günlerine döneceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çeltiksuyu köyü muhtarı Yüksel Gürdeğir de yatırımın Türkiye ve Bingöl için hayırlı olmasını diledi.

Bu yatırımın köylerinde gerçekleştirilecek olmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade eden Gürdeğir, yörede genellikle hayvancılık yapıldığını anlattı.

"Bu yatırımla bin kişiye iş imkanı verilecek. Bu istihdamdan köylerimizin faydalanmasını bekliyoruz. İnşallah hem köyümüz hem ülkemiz için hayırlı bir yatırım olur." diyen Gürdeğir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sariçiçek köyü muhtarı Ahmet Aslan ise, SÜTAŞ yatırımının başta köyleri olmak üzere bütün bölgeye fayda sunacağını söyledi.

Aslan, bu yatırımla gençlerin iş için gurbete gitmeyeceklerini, köyden kente yaşanan göçün tersine döneceğine inandığını belirtti.