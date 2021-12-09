SÜTAP projesi imzalandı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi (SÜTAP) projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi Kırklareli Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin imzaladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde önceki gün düzenlenen törende, sözleşme Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bahçıvan Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Tic. A.Ş., Dupnisa Çiftliği Gıda Pazarlama San ve Tic. A.Ş. ve Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti iştirakçiliğinde sürdürülecek olan projenin idari koordinatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Teknik Koordinatörlüğü ise Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu yürütecek.

İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projenin Kırklareli'nin bir süt kenti olmasına katkısı olacağını söyledi. Kırklareli'nde süt sektörü ile ilgili devam eden başka projeler olduğunu da vurgulayan Şahin, SÜTAP projesi ile birlikte tüm devam eden projelerin tek bir hedefe hizmet edeceğini belirtti.

Törende bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Projeyle Kırklareli'nde gıda odak alanında süt ürünleri ve süt ürünlerine dayalı endüstrinin giderek yaygınlaşması ve Ar-Ge kapasitesinin arttırılmasına bağlı oluşan nitelikli istihdam açığının karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Şengörür, kurulacak pilot tesiste Gıda İhtisaslaşma ve Gıda Arzı Güvenliği kapsamında yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini belirtti.

SÜTAP projesi ile Kırklareli ilinde süt ürünleri ve süt ürünlerinde nitelikli istihdam açığının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi kurulacak. Söz konusu pilot tesiste, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecek. Ayrıca üniversitenin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, sektör gereksinimlerine uygun uygulamalı eğitim alacak. Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ne kayıtlı dezavantajlı grupta yer alan kişilerin mesleki deneyim edinmeleri, teorik eğitime ek olarak kurulacak pilot tesiste uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyumlarının sağlanması arttırılması amacıyla MEGİP Projesi kapsamında istihdam garantili 235 saatlik Peynir Üretimi Eğitimi düzenlenecek. Proje dönemi içinde eğitimini başarıyla tamamlayan 8 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.

18 ay sürmesi planlanan projenin bütçesi 1 milyon 698 bin 941,35 TL olacak ve yüzde 50,3'ü Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. - KIRKLARELİ