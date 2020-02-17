Süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi
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Süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Karabük'te süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yapıldı.

17.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:30
Süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında 'te süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin , gazetecilere yaptığı açıklamada 81 ilde gıda denetim seferberliği başlatıldığını aktardı.

Denetimlerin 6 gün süreceğini belirten Ayvalık, "Yarın et ve et ürünlerinde denetim olacak. Cumartesiye kadar olan günlerde ise bütün gıda işletmelerini denetlemiş olacağız. Ekibimiz 24 saat ve 7 gün boyunca vazifesinin başındadır." diye konuştu.

Ekipler, açıklama bitiminde il genelindeki süt ve süt ürünleri işleyen firmaları denetledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi
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