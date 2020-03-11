Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Ticari süt işletmelerince ocak ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 8,9 artarak 806 bin 721 ton oldu.

11.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:20
Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Ticari süt işletmelerince ocak ayında toplanan inek sütü miktarı yüzde 8,9 artarak 806 bin 721 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi süt ve süt ürünleri üretimini açıkladı. Buna göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 8,9 arttı. Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 8,7 artarak 146 bin 247 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,1 artarak 91 bin 983 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 14, tereyağı üretimi yüzde 5,7, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 2,5, kaymak üretimi yüzde 5,3, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10,8 ve yağsız süt tozu üretimi yüzde 12,3 azalmıştır.

(İHA)

Kaynak: İHA

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